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Позитив для оптимистов

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Неутешительный итог визита американских переговорщиков в Москву и Киев

Неутешительный итог визита американских переговорщиков в Москву и Киев

«А зачем они приезжали-то вообще?» — вопрос, который после завершения миссии американских переговорщиков даже не висит в воздухе.

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Вера смелых

Ещё когда нарисовался первый американец - засланец, и когда наши паникёры стали болеть о "договорняке", я , даже на спор, писала и говорила, что поезд ушёл, с дебилами и политическими ...хмм... импотентами разговоры  будут безрезультатно, и уже Витьку и зятьку  рисуют указатель "На х.уй   - туда!"                                                     Вот они и умотали на ..Хуив.          Два дебила - это сила!                       А когда их - континент? ))                 Я, конечно, так спросила                  В долго длящийся ... момент. )))     В трепотне не тратя силы   .         Будем дело продолжать  :                Бить бандеровцев красиво,              И тотально добивать.