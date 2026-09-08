Неутешительный итог визита американских переговорщиков в Москву и Киев

«А зачем они приезжали-то вообще?» — вопрос, который после завершения миссии американских переговорщиков даже не висит в воздухе.
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Ещё когда нарисовался первый американец - засланец, и когда наши паникёры стали болеть о "договорняке", я , даже на спор, писала и говорила, что поезд ушёл, с дебилами и политическими ...хмм... импотентами разговоры будут безрезультатно, и уже Витьку и зятьку рисуют указатель "На х.уй - туда!" Вот они и умотали на ..Хуив. Два дебила - это сила! А когда их - континент? )) Я, конечно, так спросила В долго длящийся ... момент. ))) В трепотне не тратя силы . Будем дело продолжать : Бить бандеровцев красиво, И тотально добивать.
Штаты сейчас как беззубая собака! Только может зализать!