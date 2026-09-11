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Рост нефти выше $107 за баррель спровоцировал падение фондовых индексов и подъем доходности Treasuries

Рост нефти выше $107 за баррель спровоцировал падение фондовых индексов и подъем доходности Treasuries

На мировых финансовых рынках 10–11 сентября 2026 года зафиксировано резкое ухудшение аппетита к риску, вызванное новым витком удорожания энергоресурсов.

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