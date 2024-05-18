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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» увеличил предложение по 17-летнему форварду Эстевану до 65 млн евро с учетом бонусов

Лондонский клуб прислал бразильцам новое официальное предложение, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. За 17-летнего игрока предложено 65 млн евро (около 56 млн фунтов) с учетом бонусов.

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