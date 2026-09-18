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Кабмин: россияне будут отдыхать 11 дней на Новый год в 2027 году

Кабмин: россияне будут отдыхать 11 дней на Новый год в 2027 году

Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней — россияне будут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

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