РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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За подробностями Куликовской битвы идите на улицу Рогова

В библиотеке № 245 в субботу 26 сентября пройдет час истории «Как на поле Куликовом…». Он будет посвящен дню воинской славы России — Куликовской битве 1380 года.

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