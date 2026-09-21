За подробностями Куликовской битвы идите на улицу Рогова

В библиотеке № 245 в субботу 26 сентября пройдет час истории «Как на поле Куликовом…». Он будет посвящен дню воинской славы России — Куликовской битве 1380 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВС Собянин обозначил...
- Апексимова посети...
- На улице Академик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым