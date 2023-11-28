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Вечерний Новосибирск

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Не бояться развития нейросетей призвал эксперт Борис Косарев

Не бояться развития нейросетей призвал эксперт Борис Косарев

К жизни в эпоху развития нейросетей привыкают россияне. Бояться того, что роботизация приведет к «отмене человека», не стоит, заверил эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности Борис Косарев.

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