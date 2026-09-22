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Виртуальная карта для оплаты зарубежных сервисов: как выбрать и оформить

В последнее время оплачивать товары и услуги за пределами РФ стало гораздо сложнее. В связи с этим набирают популярность не только карты зарубежных банков, но и виртуальные карты, помогающие сохранить доступ к международным платежным системам.

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