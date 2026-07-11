World Gymnastics поддержала решение МОК о допуске россиян

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и отозвать рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях.
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