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Татар-информ

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World Gymnastics поддержала решение МОК о допуске россиян

World Gymnastics поддержала решение МОК о допуске россиян

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) отменить отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) и отозвать рекомендации по ограничению участия российских спортсменов в соревнованиях.

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