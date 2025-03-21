Зеленскому показали новый бункер: Поместится весь "95-й квартал"

АндрейБорков

Все течет, все меняется. Когда жидовский премьер Нафтали Беннет имел беседу с Путиным? Давно. Опять же Путин не сказал "даю слово пацана", не сказал! Обстановка на фронте изменилась, обстановка мв мире изменилась, тот же Зеленский за это время накасячил столько, что не в сказке сказать ни пером описать. По этому Путин может и изменить свое решение по Зеленскому. И это не будет ни нарушением данного слова, ни чем то еще предосудительным. Это будет в духе времени и в соответствии с интересами РФ.