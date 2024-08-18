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«Людей убивать не страшно, а сейчас руки дрожат»: что известно о похищении ВСУ жителей Суджи

«Людей убивать не страшно, а сейчас руки дрожат»: что известно о похищении ВСУ жителей Суджи

Задержанные боевики ВСУ признались в участии в преступлениях. Фото: Министерство обороны ВеликобританииСегодня 1,9K прочитали Сегодня, 18 августа, распространились шокирующие видеозаписи, на которых боевики ВСУ жестоко обращаются с жителями Курской области, насильно сгоняя их с окраин города Суджа.

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