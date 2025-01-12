Севастопольская студентка заняла призовое место на Всероссийской BIMPRO-олимпиаде

Студентка Института развития города Севастопольского государственного университета Елена Золотарёва стала призером Всероссийской BIMPRO-олимпиады — крупнейшего в России соревнования среди специалистов по BIM-технологиям в строительстве.
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