Небензя: Россию не устроит ситуация, которая позволит Украине перевести дух

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что Россию не устроит ситуация, когда переговоры позволят Украине перевести дух и восстановить силы.
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