Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 580 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Поветьев
    Ночью продовайте!В Тамбовской обла...
  • Ирина Некрасова
    Уж сто раз Зеленскому сказано, ЧТО нужно России для того, чтобы она прекратила огонь. А для него опять нет " четкой и...Зеленский: Киев г...
  • Вячеслав Денисов
    Всем известна репутация партии жуликов и воров и здесь она только подтверждается! Господа партайгеноссе решили, что з...Депутат Матвеев о...

Небензя: Россию не устроит ситуация, которая позволит Украине перевести дух

Небензя: Россию не устроит ситуация, которая позволит Украине перевести дух

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации заявил, что Россию не устроит ситуация, когда переговоры позволят Украине перевести дух и восстановить силы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх