Новые технологии в моторных маслах: эталоны против инноваций

Моторные масла на основе PAO или GTL уже знакомы автолюбителям во всём мире. Shell стала первой компанией, организовавшей масштабное производство базовых масел по технологии GTL и на сегодня применяет ее наиболее широко среди всех производителей технических жидкостей.
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