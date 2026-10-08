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Reliance Drives India’s Venezuelan Oil Imports to Seven-Year High

Reliance Industries is leading a major rebound in Indian crude oil imports from Venezuela, with more than three-quarters of all purchases from the South American country going to India’s biggest private refiner.

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