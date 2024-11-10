В Германии призвали отложить введение более строгих норм на выброс CO₂

Министры экономики Гессена Каве Мансури и Нижней Саксонии Олаф Лис призвали приостановить или отложить введение более строгих ограничений на выбросы CO₂ в автопарках в связи с кризисом в автомобильной промышленности, особенно в отношении Volkswagen, 10 ноября пишут газеты медиагруппы Funke.