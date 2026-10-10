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Во Львовской области выставили на продажу деревообрабатывающий комплекс за 338 тыс. грн

Во Львовской области выставили на продажу деревообрабатывающий комплекс за 338 тыс. грн

Во Львовской области выставили на продажу государственный деревообрабатывающий комплекс, принадлежащий ГП «Леса Украины».

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