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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Студия-разработчик отменённой королевской битвы Halo Infinite провела сокращения...

Студия-разработчик отменённой королевской битвы Halo Infinite провела сокращения...

Студия-разработчик отменённой королевской битвы Halo Infinite провела сокращения — впервые за свою 17-летнюю историюКомпания Certain Affinity, которая занимается технической поддержкой научно-фантастического шутера Halo Infinite, объявила о сокращении 25 рабочих мест.

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