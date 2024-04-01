Студия-разработчик отменённой королевской битвы Halo Infinite провела сокращения — впервые за свою 17-летнюю историюКомпания Certain Affinity, которая занимается технической поддержкой научно-фантастического шутера Halo Infinite, объявила о сокращении 25 рабочих мест.
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