В Норильске самолет «Нордстара» выкатился за пределы взлетной полосы

На борту самолета находилось 169 пассажиров, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.<strong>Самолет авиакомпании «Нордстар» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска Красноярского края.
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