УКГВ: у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что больницы в секторе Газа, которые из-за блокады Израиля остались без электричества, смогут поддерживать свою деятельность только в течение 48 часов, исходя из имеющихся запасов топлива.