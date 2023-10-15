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УКГВ: у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

УКГВ: у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы

Управление Организации Объединенных Наций (ООН) по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что больницы в секторе Газа, которые из-за блокады Израиля остались без электричества, смогут поддерживать свою деятельность только в течение 48 часов, исходя из имеющихся запасов топлива.

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