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Петербургский дневник

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Петербургский актер Азаров спас женщину после остановки сердца

Петербургский актер Азаров спас женщину после остановки сердца

Она потеряла сознание на проспекте Королева Петербургский актер Филипп Азаров, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Ментовские войны», спас женщину, которая потеряла сознание на остановке.

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