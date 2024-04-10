Петербургский актер Азаров спас женщину после остановки сердца

Она потеряла сознание на проспекте Королева Петербургский актер Филипп Азаров, известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Ментовские войны», спас женщину, которая потеряла сознание на остановке.
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