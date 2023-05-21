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Аналитики определили самые популярные автомобили в России

Аналитики определили самые популярные автомобили в России

Наиболее популярными автомобилями на российском рынке в 2023 году стали Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio, выяснили аналитики «СберАвто», 21 мая сообщает пресс-служба компании.

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