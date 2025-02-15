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Царьград

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Японцы прибрали себе Курилы: Интересное нашлось в учебниках

Японцы прибрали себе Курилы: Интересное нашлось в учебниках

Интересное нашлось в японских учебниках. В них рисуют карты, согласно которым Южные Курилы якобы входят в состав Японии, а не России.

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