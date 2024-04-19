Последние слова Рихарда Зорге: что сказал советский разведчик перед казнью

Коммунистическими идеями Рихард Зорге увлекся в годы Первой мировой войны. Будучи не только немцем по национальности, но и в тот момент уже жителем Германии, в 1914 году он отправился добровольцем на фронт, где участвовал в боевых действиях против России.
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