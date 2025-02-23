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Трамп уверен, что сделка по Украине может быть заключена на предстоящей неделе

Трамп уверен, что сделка по Украине может быть заключена на предстоящей неделе

США полностью сфокусированы на переговорах об урегулировании на Украине, а глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что положить конец конфликту можно уже на предстоящей неделе, заявила пресс-секретарь администрации американского лидера Кэролайн ЛивиттPHOTOBANK читайте на monocle.

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