Трамп уверен, что сделка по Украине может быть заключена на предстоящей неделе

США полностью сфокусированы на переговорах об урегулировании на Украине, а глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что положить конец конфликту можно уже на предстоящей неделе, заявила пресс-секретарь администрации американского лидера Кэролайн ЛивиттPHOTOBANK читайте на monocle.
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