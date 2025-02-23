Трамп уверен, что сделка по Украине может быть заключена на предстоящей неделе

США полностью сфокусированы на переговорах об урегулировании на Украине, а глава Белого дома Дональд Трамп уверен, что положить конец конфликту можно уже на предстоящей неделе, заявила пресс-секретарь администрации американского лидера Кэролайн ЛивиттPHOTOBANK читайте на monocle.