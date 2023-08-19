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Грозит ли Зеленскому смерть от «передоза»?

Грозит ли Зеленскому смерть от «передоза»?

ПОИСКИ МИРНЫХ РЕШЕНИЙ ЗАСТАВЛЯЮТ НАПРЯГАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО УЧАСТНИКОВ КОНФЛИКТА «Украину ждет тяжёлая осень, потому что мировое сообщество всё больше склоняется к необходимости проведения переговоров об окончании конфликта», – сокрушается глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Комментарии
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Марина Козуб
И никто из окружения Зели не пришлёпнет этого наркошу...Жаль. Может быть что-то изменилось бы в лучшую сторону . Гибнет мирное население. И многие остаются без крова...
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17 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Появившаяся серия заявлений и публикаций о существовании плана на случай смерти Зеленского, &quot;                                                                                Все смертные и не будет Зеленского - будет другой правитель. Важнее - будет ли мир и что будет после примирения. Сейчас у Украины - огромная армия, которая содержится на помощи США и ЕС. При наличии мира помогать не будут - армию демобилизуют, оставив порядка 100 тыс. вояк. Сейчас солдаты получают до 100 тыс гривень, при мире - ноль, ибо бюджет пуст. Работы - нет - предприятия разрушены ( или работа есть, но за копейки, разнорабочим на ремонте зданий). За что жить и оплачивать коммуналку? Как лечить инвалидов, помощь по протезированию и реабилитации? Как при пустом бюджете содержать полицию, медицину и школы? Эта должность будет горячее сковородки...
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17 час.
Natalija Osminina
&quot;Конституционные же территории России, Запорожье и Херсон отдавать придётся в любом случае. Возможно, без боя, значит, и без разрушений.&quot; - без боя не получится. Мир, вернее &quot;заморозка&quot;,предложенная участниками в Джидде, тех территорий, на которых будет находиться на момент хаключения сделки каждая из сторон - не прокатит.  Всё идет к подписанию  тайного сговора России с США. Договорятся на том, что раз Украина против предложений США (мира в обмен на территории и даже гипотетическим вхождением в НАТО украинцев не заманишь), значит, США и Россия порешают без них -  Россия должна будет взять своими усилиями  4 заявленные в Конституции области и остановиться на границах этих  областей.  А США будут смотреть на эти бои без правил индифферентно , прекратив поставлять Украине оружие. За это Россия обязуется не лезть в оставшуюся от раздела  Украину (западную часть которой отдадут  Польше, Венгрии и Румынии) и в восточную Европу, из которой уйдет НАТО. И ждать, пока  Лондон и Ватикан не обговорят с  Россией условия существования своих зон и кол-во стран, в эти зоны входящих.
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14 час.

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