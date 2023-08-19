Грозит ли Зеленскому смерть от «передоза»?

"Появившаяся серия заявлений и публикаций о существовании плана на случай смерти Зеленского, " Все смертные и не будет Зеленского - будет другой правитель. Важнее - будет ли мир и что будет после примирения. Сейчас у Украины - огромная армия, которая содержится на помощи США и ЕС. При наличии мира помогать не будут - армию демобилизуют, оставив порядка 100 тыс. вояк. Сейчас солдаты получают до 100 тыс гривень, при мире - ноль, ибо бюджет пуст. Работы - нет - предприятия разрушены ( или работа есть, но за копейки, разнорабочим на ремонте зданий). За что жить и оплачивать коммуналку? Как лечить инвалидов, помощь по протезированию и реабилитации? Как при пустом бюджете содержать полицию, медицину и школы? Эта должность будет горячее сковородки...

Natalija Osminina

"Конституционные же территории России, Запорожье и Херсон отдавать придётся в любом случае. Возможно, без боя, значит, и без разрушений." - без боя не получится. Мир, вернее "заморозка",предложенная участниками в Джидде, тех территорий, на которых будет находиться на момент хаключения сделки каждая из сторон - не прокатит. Всё идет к подписанию тайного сговора России с США. Договорятся на том, что раз Украина против предложений США (мира в обмен на территории и даже гипотетическим вхождением в НАТО украинцев не заманишь), значит, США и Россия порешают без них - Россия должна будет взять своими усилиями 4 заявленные в Конституции области и остановиться на границах этих областей. А США будут смотреть на эти бои без правил индифферентно , прекратив поставлять Украине оружие. За это Россия обязуется не лезть в оставшуюся от раздела Украину (западную часть которой отдадут Польше, Венгрии и Румынии) и в восточную Европу, из которой уйдет НАТО. И ждать, пока Лондон и Ватикан не обговорят с Россией условия существования своих зон и кол-во стран, в эти зоны входящих.