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Регионы России

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Дэйв Батиста возвращается в форму для роли Кратоса в сериале God of War

Дэйв Батиста возвращается в форму для роли Кратоса в сериале God of War

Данный шаг стал необходимым после неожиданной замены первоначального исполнителя роли Кратоса — Райана Хёрста, который получил серьёзную травму на съёмочной площадке и был вынужден покинуть проект.

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