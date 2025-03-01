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Петербургский дневник

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Путин подписал закон о военных пенсиях

Путин подписал закон о военных пенсиях

Путин подписал закон об обеспечении нескольких категорий военных пенсионеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в порядок пенсионного обеспечения ряда категорий военных пенсионеров.

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