Путин подписал закон о военных пенсиях

Путин подписал закон об обеспечении нескольких категорий военных пенсионеров Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в порядок пенсионного обеспечения ряда категорий военных пенсионеров.
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