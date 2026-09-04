Insurrection For Real Authored by James Howard Kunstler via Clusterfuck Nation, "The Democrat agenda is to legalize crime and criminalize the middle class.
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