«Чего вам, ребят, беспокоиться? Я памятник себе забабахал!», – герой Клюева из “Ворониных” уже давно попрощался со всеми

Борис Клюев, фото: 0.tvkultura.ruСкоро исполнится уже четыре года, как нас покинул Борис Клюев. В последнее время актер радовал российскую аудиторию своей неподражаемой игрой Николая Воронина в популярном сериале.
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