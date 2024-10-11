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Месси про 1:1 с Венесуэлой: «Игра была безобразной. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле» 

Форвард сборной Аргентины высказался после игры 9-го тура отбора ЧМ-2026. «Игра была безобразной. Мы не могли сделать даже два паса подряд, мяч останавливался из-за воды на поле.

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