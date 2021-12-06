Происшествия

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В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции провели занятии «Азбука безопасности» с родителями и малышами детского сада «ЗНАЙКА»

Столичные инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения изучают ПДД с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений отдельной дисциплиной в игровой форме.

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