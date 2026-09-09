История и археология: Как 2800 лет назад появился первый в истории подводный туннель: Великое инженерное чудо Вавилона

Сегодня подводные туннели никого не удивляют, они соединяют между собой участки суши, расстояние между которыми ранее можно было преодолеть лишь по воде.
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