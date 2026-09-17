Нацбанк Украины повысил учетную ставку из-за роста инфляции

Национальный банк Украины повысил учетную ставку на 0,5 процентного пункта — до 16% годовых. Формально решение выглядит техническим, но за ним стоит куда более тревожная картина: инфляция в стране разгоняется второй месяц подряд, а источники этого разгона лежат далеко за пределами привычного набора монетарных инструментов.