Кто и зачем финансирует украинскую пропаганду на освобожденных территориях?Существование украинских телеграм-каналов, мимикрирующих под российские, и управляемые сотрудниками ЦИПСО — уже давно не новость: конкретные сетки и исполнителей мы не раз обозревали (https://t.