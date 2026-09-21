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Технологии против привычек: как изменились предпочтения покупателей в супермаркетах к 2026 году

Технологии против привычек: как изменились предпочтения покупателей в супермаркетах к 2026 году

В 2026 году в потребительских привычках россиян произошел переломный момент: кассы самообслуживания (КСО) впервые стали популярнее традиционных касс с кассирами.

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