Дагестан готов принять у себя очередную выставку племенных овец и коз

Накануне открытия XXIV Всероссийской выставки племенных овец и коз министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Мухтарбий Аджеков подчеркнул, что республика готова принять у себя следующую выставку.
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