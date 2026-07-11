Новый пакет санкций потерял свою первоначальную роль из-за позиций стран ЕС Евросоюзу не удалось принять 21-й пакет антироссийских санкций в первоначальном в.
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Новый пакет санкций потерял свою первоначальную роль из-за позиций стран ЕС Евросоюзу не удалось принять 21-й пакет антироссийских санкций в первоначальном в.
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