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Сенсационное признание: у Беллы и Джиджи Хадид оказалась третья сестра

Сенсационное признание: у Беллы и Джиджи Хадид оказалась третья сестра

Сестры рассказали, чем занимается девушка Фото: открытые источники Известные модели Белла и Джиджи Хадид сделали неожиданное признание — у них есть еще одна сестра, 23-летняя Эйдан Никс, о существовании которой они узнали лишь недавно.

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