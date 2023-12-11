В ЕС договорились об иммобилизации доходов от российских активов

В Европе договорились об использовании доходов от замороженных российских активов. Заработанные на средствах Центрального банка России деньги решили иммобилизовать и направить на помощь Украине, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
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