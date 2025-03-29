Илон Маск внезапно объявил о слиянии принадлежащих ему компаний X и xAI Инвест...

Илон Маск внезапно объявил о слиянии принадлежащих ему компаний X и xAIИнвесторы до сих пор пытаются взыскать с Илона Маска (Elon Musk) ущерб от его действий на этапе подготовки сделки с Twitter в 2022 году, но миллиардер вчера внезапно объявил о новой сделке с участием переименованной в X компании.