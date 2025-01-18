Нурмагомедов отреагировал на отказ Царукяна от боя с Махачевым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на отказ российского бойца смешанного стиля (ММА) Армана Царукяна от боя с соотечественником Исламом Махачевым из-за травмы на турнире UFC 311.
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