Олимпиада-2020. Регби-7. 1/4 финала. Новая Зеландия обыграла Канаду, Австралии уступила Фиджи и другие результаты

Сегодня на Олимпийских играх-2020 в Токио прошли четвертьфиналы мужского турнира по регби-7. Олимпийские игры-2020 Токио, Япония Регби-7 Мужчины 1/4 финала Новая Зеландия – Канада – 21:10 (21:0) Великобритания – США – 26:21 (7:21) ЮАР – Аргентина – 14:19 (7:14) Фиджи – Австралия – 19:0 (7:0) Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника.