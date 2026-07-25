В Калужской области грузовик врезался в четыре авто, пострадал ребёнок

В результате столкновения грузовика с четырьмя легковыми автомобилями на трассе М-3 «Украина» пострадал ребенок 2018 года рожденияНа 103-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области грузовик "Ман" протаранил четыре попутных легковушки - "Skoda", "Dong Feng", "Dacheng" и "Haval".