НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

3 подписчика

В Калужской области грузовик врезался в четыре авто, пострадал ребёнок

В Калужской области грузовик врезался в четыре авто, пострадал ребёнок

В результате столкновения грузовика с четырьмя легковыми автомобилями на трассе М-3 «Украина» пострадал ребенок 2018 года рожденияНа 103-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области грузовик "Ман" протаранил четыре попутных легковушки - "Skoda", "Dong Feng", "Dacheng" и "Haval".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии