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Турист из Франции на глазах семьи умер у выхода на посадку в аэропорту Майорки

Турист из Франции на глазах семьи умер у выхода на посадку в аэропорту Майорки

В аэропорту Майорки умер 70-летний турист из Франции. Ожидая посадки, он схватился за грудь и потерял сознание из-за сердечного приступа.

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