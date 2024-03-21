Россиян предупредили об опасности горячего душа

Эндокринолог Павлова призвала отказаться от ежедневного приема горячего душа От ежедневного мытья тела и волос горячей водой со множеством мылящих средств нет пользы, считает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.
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