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Oil’s three-way tug of war

Oil’s three-way tug of war Futures on summer diesel RUS:DL1! BlackBull_Markets President Donald Trump said Russia would immediately supply more than 300,000 tonnes of diesel to US and global markets, with further deliveries to follow.

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