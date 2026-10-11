Oil’s three-way tug of war Futures on summer diesel RUS:DL1! BlackBull_Markets President Donald Trump said Russia would immediately supply more than 300,000 tonnes of diesel to US and global markets, with further deliveries to follow.
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