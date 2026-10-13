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Владимирские новости

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Владимир: в суд направлено дело о ножевом ранении в баре

Владимир: в суд направлено дело о ножевом ранении в баре

Конфликт в баре Владимира закончился ножевым ранением: обвиняемый не признает вину, утверждая, что не видел, куда попал нож.

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