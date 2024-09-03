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Ученые выяснили, что алкоголь не является «сывороткой правды»

Ученые выяснили, что алкоголь не является «сывороткой правды»

Алкоголь подавляет активность миндалевидного тела.Американские ученые из Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма опровергли распространенный стереотип о том, что алкоголь делает людей более честными и открытыми.

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