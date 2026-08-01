Al-Monitor: ВС США вывели из иракского Эрбиля технику, включая ЗРК Patriot

Вооружённые силы США вывели из аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане основную часть войск и тяжёлой техники, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, сообщил портал Al-Monitor со ссылкой на источники.
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