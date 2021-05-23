Новые санкции от США и старые просчеты России

Константин АнатольевПолитикаНовые санкции от США и старые просчеты России США ввели новые санкции против «Северного Потока – 2». В Госдуме считают, что это попытка сохранить лицо.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛисовскийВсё описано очень конкретно и точно . Единственное что забыл автор , это то что нашим магнатам главное получать с Запада доллары , пусть даже себестоимость продукта в РФ будет ниже продажной цены . Ведь дворцы и яхты за границей на рубли не купишь. Это власть хуже любой ОПГ .Комментировать
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