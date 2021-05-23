Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Богданова
    Пусть бегут!!! Там уже давно руки чешутся чтоб их всех обчистить и на помойку отправить! Там их и место!!!О дрогнувших и по...
  • Владимир Eвтушенко
    Да какая разница,Ю какое у тебя , манкурта, образование? Ты из тех подонков, что на могилах своих матерей пля...Кому и зачем нуже...
  • Анатолий Федоров
    Всё правильно. По голосованиям, что твориться? А ведь Избирательная компания - это не только голосование, должна быть...Так и хочет дурач...

Новые санкции от США и старые просчеты России

Новые санкции от США и старые просчеты России

США ввели новые санкции против «Северного Потока – 2». В Госдуме считают, что это попытка сохранить лицо.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Александр Лисовский
Всё описано очень конкретно и точно . Единственное что забыл автор , это то что нашим магнатам главное получать с Запада доллары , пусть даже себестоимость продукта в РФ будет ниже продажной цены . Ведь дворцы и яхты за границей на рубли не купишь. Это власть хуже любой ОПГ .

Картина дня

наверх